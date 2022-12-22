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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اقتصادية| ميتسوبيشي لانسر بـ 100 ألف جنيه

سيارة ميتسوبيشي لانسر
سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

ظهرت سيارة ميتسوبيشي لانسر عام 1996 ، واستمر إنتاجها حتى عام 2000، وفي عام 1998 حصلت على تحديثات خارجية، ولقبت في ذلك الوقت باسم " لانسر كريستالة"، ومازالت حتى الآن تحظى بثقة كبيرة لدى المصريين بفضل مميزاتها التي تمتلكها منها، اقتصاديتها العالية في استهلاك الوقود، وتصميمها العصري .

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مواصفات سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تحتوي سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلى 29999 ألف/كم.

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على الكثير من التجهيزات منها، راديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وتكيف، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعة مثبتة على جانبي مقود الحركة، واحزمة امان، واضاءة داخلية للقراءة، ودرج امامي للتخزين، و مساحات إضافية بالأبواب الجانبية للتخزين، وزجاج يدوي، وكونسول وسطي أمامي، ويمكن ضبط المقاعد الامامية بشكل يدوي.

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998


تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من الخارج بشكل مميز بسبب احتوائها على، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، ومرايات جانبية بلون السيارة يمكن التحكم في إعادة ضبطها وضمها بشكل يدوي، وصداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة.

سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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