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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لمراقبة الأسواق .. صور

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه في جوله على الأسواق

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بعدد من شوارع وأحياء مدينة المنيا، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، الى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

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رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة،  ومفتشي الصحة وسلامة الأغذية، والرقابة والتفتيش بالمحافظة.

وجه المحافظ بتحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحلات التجارية والهايبر ماركت وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وكذلك لوجود عدد من المنتجات والأغذية منتهية الصلاحية،كما وجه المحافظ بتحرير محضر عدم وجود رخصة لأحد مخابز الفينو، وكذلك عدم حمل شهادة صحية لأحد العاملين.

وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية بضرورة الإسراع في إجراءات تراخيص المحال وفقا للقانون،

مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وشدد المحافظ خلال الجولة على جميع المحال التجارية بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة .

كما فتح المحافظ نقاشا مع المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويمكن الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200) بوابة الشكاوى الحكومية 16528 الموقع الإلكتروني www.shkwa.eg خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052 جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588 الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg الواتس آب 01577779999.

محافظ المنيا ونائبه خلال جولة على الأسواق
محافظ المنيا ونائبه خلال جولة على الأسواق
محافظ المنيا ونائبه خلال جولة على الأسواق
محافظ المنيا ونائبه خلال جولة على الأسواق
محافظ المنيا ونائبه خلال جولة على الأسواق
محافظ المنيا ونائبه خلال جولة على الأسواق
المنيا مجلس الوزراء محافظ المنيا اللواء اسامة القاضي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أسعار السلع الاستراتيجية

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