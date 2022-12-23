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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: كتب أجدادنا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أسمى معاني  التهنئة القلبية ، اليوم ، للشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 66 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

 

وأكد" محافظ بورسعيد " أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح" اللواء عادل الغضبان " أن بورسعيد دائما تعد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر،  مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى حققتها بورسعيد مؤخرا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد، والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة،  بسواعد أبنائها المخلصين.

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وأكد" محافظ بورسعيد" أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، بل تشتمل افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والتى تأتي ضمن سلسلة افتتاحات شهدتها بورسعيد في الآونة الأخيرة ، وخلال الفترة القادمة سيتم افتتاح عدد من المشروعات فى مختلف المجالات، لاستكمال منظومة التنمية والتطوير التى تشهدها بورسعيد.

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