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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توفير أراض لإقامة مشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة أملاك الدولة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالعمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء مزيد من المشروعات الخدمية عليها بقرى المحافظة المستهدفة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وهو ما تعمل عليه أجهزة المحافظة بكافة القطاعات لما تمثله المبادرة من أهمية تهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر إحتياجاً على نحو أفضل وأشمل وتوفير حياة كريمة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين في هذا الشأن على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة. 

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة كل من أحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والوقوف على آخر التطورات في هذا الشأن.

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير كافة الإمكانات وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ على الفور لتسريع وتيرة نهو أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة التي تستهدف قطاعات الصحة والصرف الصحى والتضامن الاجتماعي في أسرع وقت ممكن وفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المقررة وطبقاً للجدول الزمني المقرر لنواكب الجهود التنموية الأخرى التي تحدث على أرض الواقع للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه جاري إنشاء مشروعات في قطاعات خدمية متعددة تمثلت في 35 مشروع بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 151 مليون جنيه والشباب والرياضة 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 106 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 136 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 121 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و48 مشروع متنوع ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ،بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع جارى العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1979 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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