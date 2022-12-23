إيبوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري

أعلن الكابتن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز .

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود زلاكا.

خط الهجوم : جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - رجب عمران - أحمد قرموطي - صامويل امادي - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان.