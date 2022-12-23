رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يتابع جهود سحب تجمعات الأمطار بالمحافظات

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة، جهود الشركات التابعة فى التعامل وسحب تجمعات مياه الأمطار التى شهدتها عدد من المحافظات منذ الأمس فى الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط ومحافظات القناة.

وكانت شركات مياه الشرب والصرف الصحى قد نشرت معداتها فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عند موجة من التقلبات الجوية والأمطار التى تتراوح شدتها لتكون متوسطة إلى غزيرة أحيانا.

وأجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، جولات تفقدية على مدار اليوم لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار علي الطريق الصحراوي التي قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها بدون أي تأثير علي حركة السيارات، مشيرا أن مياه الامطار وصلت كثافتها لغزيرة ببعض المناطق مساءً خاصة مناطق غرب الإسكندرية، وأكد علي استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة علي مدار ال ٢٤ ساعة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

صرف القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي.... تعاملنا مع كميات الأمطار المتساقطة اليوم

كما شهدت محافظتى القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة على أغلب الانحاء، ونجحت شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع اى تجمعات فى حينه.

وفي الجيزة قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن معدات الشركة تعاملت مع كميات الأمطار المتساقطة، مشيراً إلى سقوط أمطار على مناطق: إمبابة وفيصل والهرم وبين السرايات وميدان الجيزة وجامعة القاهرة والبحر الأعظم والمنيب وشارع مراد والدقي.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة ان الشركة استعدت منذ أمس وفق خطة الانتشار وتمركز أكثر من ١٢٥ معدة بالمحاور الرئيسية ومطالعة الكبارى والانفاق.

وأشار المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة ، سقوط أمطار ما بين خفيفة إلي متوسطة على مناطق: طريق الأوتوستوراد والمعادي وحلوان وشارع القصر العينى وكوبري التونسي وكوبري الحضارة والسيدة عائشة وكوبري مجري العيون وفم الخليج وميدان التحرير وكورنيش النيل والسيدة زينب، وتم التعامل الفوري معها وسحب المياه.

جديرُ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، نشرت أكثر من ٨٠ معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار، فيما دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بأكثر من ١٢٠ معدة بنطاق محافظة القاهرة وذلك فور إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات سقوط أمطار.