صحفي يودع صحفي.. سيد موسى ينعي محمود الجماس أمس ويلحقه اليوم

توفى الزميل سيد موسى، الصحفي والمراسل التليفزيوني السابق بقناة دريم، إثر وفاته في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة الدقهلية على طريق "المطرية – بورسعيد، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحادث المروع.

من جانبه أعلن رمضان محمد موسى عن وفاة نجل عمه، الإعلامي سيد أحمد موسى، الذي كان مراسلا بقناة دريم، وذلك إثر حادث أليم على طريق المنزلة بنطاق محافظة بورسعيد.

وفاة الصحفي سيد موسى

وقال رمضان محمد موسى في منشور على السوشيال ميديا: " ابن عمي في ذمة الله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - وفاة الأستاذ / سيد أحمد موسى الإعلامي بقناة دريم - شقيق الأستاذ الزميل / حامد أحمد موسى المحامي بالعزيزة - وإبن عم الأساتذة / أحمد ومحمد حامد موسى - المحاميان خالص العزاء والمواساه إلى إخوتي وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يربط على قلوبهم بالصبر والسلوان - إنا لله وإنا إليه راجعون".

جانب من الحادث

ووصل جثمان الإعلامي والصحفي سيد موسى، إلى مستشفى الزهور المركزي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، واستقبلت مستشفيات بورسعيد 4 مصابين في الحادث، جرى نقل 2 منهم إلى مستشفى آل سليمان التخصصي، وآخرين إلى مستشفى السلام بورسعيد "الأميري".

زميل يودع زميل

نعى أمس الصحفي سيد موسى رحمه الله، زميله الصحفي محمود الجماس، حيث لقي الجماس مصرعه إثر قيام عمه بالتعدى عليه بالضرب منذ قرابه شهر للاستيلاء على ميراثه وتم وضعه داخل العنايه المركزه بمستشفى دمنهور التعليمى إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الخميس 22 ديسمبر، ليلحقه سيد موسى اليوم الجمعه 23 ديسمبر، بعد ساعات معدودة ويلقى حتفه هو الآخر في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة الدقهلية على طريق "المطرية – بورسعيد"، ما تسبب في انزلاق سيارة ربع نقل وسقوطها في مياه البحيرة، وتمكن أهالي محافظة الدقهلية من إخراج 4 مصابين وجثة نتيجة الحادث.

سيد موسى ينعي محمود الجماس

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية وشرطة المسطحات المائية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل علي طريق "المطرية – بورسعيد" الجديد، وانزلاق السيارة ربع نقل وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة.

تحركت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من استخراج 4 مصابين وجثة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات بورسعيد.

وتحول الفيسبوك إلى سرادق عزاء، حيث نعاه عدد كبير من زملائه، وكتب الإعلامي محمد سعيد محفوظ: "صدمني ومزق قلبي خبر رحيل الصديق والزميل الشاب سيد موسى في حادث مروري بطريق المنزلة قبل قليل، جمعتني بسيد عدة مواقف مهنية وشخصية، لمست فيها حسن خلقه، ورقي شخصيته، ومشاعره الإنسانية الخالصة لوجه الله، رحمك الله يا سيد، وجمعنا في رحابه بالفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد سعيد وسيد موسى

ومن جهته كتب محمد السيد عطية: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا لوفاة الأخ والصديق العزيز والحبيب الغالي المحترم سيد موسى ابن محافظة الدقهلية، ألف رحمة ونور تنزل عليه، نسأل الله العلي القدير أن يجعل نوره الثنيان من أهل الجنة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

الإعلامي سيد موسى

ونعاه محمد بكر، قائلا: "يا وجع القلب، مش مصدق الخبر بجد لغاية دلوقتي ياحبيبي، كنا لسه بنتكلم إمبارح لغاية الساعة 1 بالليل، وبتحكيلي عن طموحك ونفسك تعمل إيه في اللي جاي، ألف رحمة ونور تنزل عليك ياحبيبي ويا صاحبي.، شهيد يا حبيبي إن شاء الله".

الإعلامي سيد موسى

وكتب محمد خالد هيبه: "بغاية الحزن والأسى، تلقيت الآن خبر وفاة صديقى العزيز الإعلامى/ سيد موسى، فجعت بهذا الخبر الأليم، لا يمكن وصف علاقتى معه فى كلمات رثاء، فلقد كان نعم الاخ والصديق وصاحب رأي وموقف، عرفت فيه طموح الشاب القادم بقوة، كان شاباً واعياً طموحاً من الذين يمتلكون موهبة الإعلامية، صاحب كاريزما مميزة والجميع يحبه حتى في المناسبات الاجتماعية التي كانت تجمعنا والذي يضفي بروحه المرحة جواً اجتماعياً بين الحضور يزيد من سعادتهم وسرورهم بوجوده بينهم".

واختتم: "لكن هذا قضاء الله وقدره وحال الدنيا الفراق، وأسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان، للفقيد الرحمة وللأسرة الكريمة خالص العزاء".