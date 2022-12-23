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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

13 درجة مئوية

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، محذرة من الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

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احذروا من حالة الطقس.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع في حالة الطقس استمرار الأمطار على مدار الـ 48 ساعة القادمة، موضحة أنه غدا ستكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، وعلى مدن القناة وخليج السويس وبعض المناطق من سيناء.

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تعطيل الدراسة بهذه المحافظة .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس |تغطية خاصة

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الطقس غدا.. أمطار متوسطة تضرب عدة مناطق والأمواج مضطربة

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس منذ أمس تساقط للأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، متوقعة أن تتقدم الأمطار غدا الأحد الأمطار لمحافظات الوجه البحري، وقد تصل لبعض مناطق القاهرة الكبرى.

 

منخفض جوي

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى بداية الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل.

 

13 درجة مئوية 

 

وأشارت منار غانم، إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى سيكون ما بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترة النهار، وفترات الليل ستكون بين 13 و15 درجة مئوية.
 


 

طقس حالة الطقس الأرصاد امطار منار غانم الاحوال الجوية

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