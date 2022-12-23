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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى يكشف طرق إنقاص الوزن علميا.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تغير أسلوب الحياة عن طريق اتباع نظام غذائي سليم مع تقليل كميات الطعام، والرياضة هو العامل الرئيسي الأول في إنقاص الوزن، وهذا ما ذكرته الكتب العلمية .

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإفراط فى الطعام يغضب الله، واستشهد بالآيه رقم 80 من سورة طه حيث قال رب العزة فى كتابه العزيز ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَلَا تَطۡغَوۡاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبِيۖ وَمَن يَحۡلِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِي فَقَدۡ هَوَىٰ ﴾

الإفراط فى الطعام 


وأكد الدكتور حسام موافى، أن الله خلق جهاز هضمي عظيم للإنسان يحمل الكبد والقلب والكلى والشرايين يعملوا بنظام ، وكثرة الطعام تخل بهذا النظام وتهدمه، وتؤثر على الأعضاء، وهذا يغضب الله .

وذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة، حديث عن السيدة عائشة رضى الله حينما قالت" كان يمر علينا 3 أهله لا يوقد في بيت رسول الله "صلى الله عليه وسلم "النار، وكنا نعيش على الأسودين التمر والماء.


وأشار أستاذ الحالات الحرجة، إلى أن أفضل وأجمل عملية إنقاص وزن فى العالم هى تناول الطعام السليم بكميات قليلة جدًا خلال الخمس صلوات "الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء".

نظام غذائى الري صدى البلد الرياضة حسام موافي انقاص الوزن

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