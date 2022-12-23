شاعر ينهار بالبكاء على الهواء ويمزق دواوينه.. فيديو مؤثر

أبهر الشاعر سعد فكار، حماس الجميع بقصيدة شعرية فى حب سيدنا رسول الله، وقصيدة آخري عن التريند، وما حدث مع عامل النظافة محمد عادل، و الأغانى غير المقبلة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.

وأضاف الشاعر خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن :" لا يوجد نقابة لـ الشعراء، وأن الشاعر أصبح غير معروف مثل الماضي"

ولفت إلى أن الجميع لا يعلم من هو أمير الشعراء الآن، رغم أن الشعر رسالة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مهتم بالشعر و قام بعمل مكان لكى يلقى البعض قصص الشعر.

وقام الشاعر، بالانفعال على الهواء، وقام بتقطيع دواوين الشعر الخاصة به، وقال :" كنت عايز حد يسمعنى أنا من 30 سنة بكتب شعر، وعايز أوصل صوتي، ويكون فى اهتمام بالشعراء، هناك نقابة للرقص ولا يوجد نقابة للشعراء".

وانهار من البكاء على الهواء، وظل صامتًا، بسبب الحالة النفسية التى وصل لها.