عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاعر ينهار بالبكاء على الهواء ويمزق دواوينه.. فيديو مؤثر

الشاعر سعد فكار
الشاعر سعد فكار

أبهر الشاعر سعد فكار، حماس الجميع بقصيدة شعرية فى حب سيدنا رسول الله، وقصيدة آخري عن التريند، وما حدث مع عامل النظافة محمد عادل، و الأغانى غير المقبلة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.

txt

تصدر التريند.. من هو زيزو آغا الذي هاجم محمد رمضان لمنع سفره العراق؟

txt

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أجمل إطلالات زوجة ميسي بعد تصدرها التريند

وأضاف الشاعر خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن :"  لا يوجد نقابة لـ الشعراء، وأن الشاعر أصبح غير معروف مثل الماضي"

ولفت إلى أن الجميع لا يعلم من هو أمير الشعراء الآن، رغم أن الشعر رسالة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مهتم بالشعر و قام بعمل مكان لكى يلقى البعض قصص الشعر. 

وقام الشاعر، بالانفعال على الهواء، وقام بتقطيع دواوين الشعر الخاصة به، وقال :" كنت عايز حد يسمعنى أنا من 30 سنة بكتب شعر، وعايز أوصل صوتي، ويكون فى اهتمام بالشعراء، هناك نقابة للرقص ولا يوجد نقابة للشعراء".

وانهار من البكاء على الهواء، وظل صامتًا، بسبب الحالة النفسية التى وصل لها.

 

قصيدة شعرية التريند عامل النظافة محمد عادل الاغاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

مفاجأة الدوري .. بيراميدز يسقط في كمين الداخلية ويخسر بهدفين | صور

ترشيحاتنا

ما يقال عند شدة المطر .. كلمتان و6 سنن نبوية يغفلها الكثيرون

ديبسي: مشاركة مصر فى سد نيريري رسالة قوية لعمق العلاقات مع أفريقيا

بعد انتقادات واسعة.. قرار مرتقب لحركة طالبان بشأن دخول الفتيات الجامعة

مفاجأة.. تنظيم القاعدة ينشر تسجيلا صوتيا لزعيمه السابق "الظواهري"

عايزة 5 آلاف جنيه في اليوم | حسام موافي يحذّر من هذه الفئة

90 يوما .. الإصابة تبعد ثنائي ليفربول عن المشاركة محليا وقاريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها.. 5 صور لابنة عصام الحضرى غير منتشرة برفقة خطيبها

الفارس محمد طاهر يروي لصدى البلد استعداداته لكأس العالم بعد برونزية السعودية

علامة غريبة فى العين تكشف الإصابة بـ السرطان

بعد فساتينها الجريئة .. 5 صور لـ زوجة طارق العريان تصدم الجمهور

فيديو

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

أكوام من الدولارات.. حكاية فيديو أثار ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ