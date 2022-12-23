صحيفة أمريكية: مسئولون بإدارة بايدن يشككون في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أقنع الرئيس الأمريكي، جو بايدن وعدد من أعضاء الكونجرس خلال زيارته إلى واشنطن بأن أوكرانيا يمكنها تحقيق نصر كامل على روسيا، لكن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن شكوكهم العميقة في قدرة أوكرانيا على ذلك.

وبحسب الصحيفة، استخدم زيلينسكي اجتماعات قصيرة مع بايدن والمشرعين، يوم الأربعاء الماضي، ليقول إن أوكرانيا قادرة على تحقيق نصر كامل في الحرب، بينما يقول المسؤولون الأمريكيون، سرا، إن هذا الأمر مستبعد للغاية.

ووفقا للصحيفة فإن زيارة زيلينسكي تم التخطيط لها قبل عدة أيام ولم تعرف عنها سوى مجموعة صغيرة من المسؤولين الأمريكيين".

ورغم الأهمية التي منحتها كل من واشنطن وكييف لزيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، فإن التوافق في وجهات النظر لم يكن كبيرا بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن.

وفي حين أن الهدف المشترك من الزيارة التي بدأت في البيت الأبيض واختتمت في الكونجرس، كان يدور حول ضمان دعم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب لتمرير حزمة 47 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، كانت هناك أوجه اختلاف لدى كل جانب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إن بايدن كان يرغب في مناقشة موقف زيلينسكي بشأن الدبلوماسية، ومعرفة تقييم واحتياجاته لقبول التفاوض في "أقوى موقف ممكن"، ما يمكن من بدء مناقشات مع موسكو.

يذكر أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتزويد كييف بالمعدات العسكرية اللازمة، لافتة إلى استبعاد احتمالية تقييد إمداد كييف بالمعدات العسكرية خشية اعتراض أعضاء الناتو.

هذا وأعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أمس الخميس، أن الدول الغربية زودت أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، بأكثر من 350 دبابة و700 منظومة مدفعية، وما لا يقل عن 5 آلاف طائرة مسيرة.