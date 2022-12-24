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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تنسيقية الشباب تنعي عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن

الإعلامي سيد موسى
الإعلامي سيد موسى

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله ، الإعلامى الشاب سيد موسى عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن ، والذى توفى إثر حادث أليم اليوم . 

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏نعي تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسيا والسياسيين اسيين بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الإعلامى الشاب سيد موسى عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن والذى توفى إثر حادث آليم اليوم. وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ان يلهم أهله الصبر والسلوان كما تتمنى تنسيقيقة شباب الأحزاب و السياسيين الشفاء العاجل لباقى .المصابين www.cpyp.net تنسبقبةاشمی‌الأخرمب_پاسیهسین‏'‏‏


وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ، كما تتمنى تنسيقيقة شباب الأحزاب و السياسيين الشفاء العاجل لباقى المصابين.

النائب محمد تيسير مطر ينعي الإعلامى سيد موسى

هذا ونعى النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين عام حزب إرادة جيل، وفاة الإعلامي الشاب وعضو هيئة مكتب الأمين العام لحزب مستقبل وطن سيد موسى، إثر حادث أليم.

وقدم "مطر" خالص التعازي لأسرة الفقيد وإلى قيادات وأعضاء حزب "مستقبل وطن"، داعيًا الله أن يتغمده بواسـع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما تمنى "مطر" سرعة الشفاء للمصابين في الحادث، والذين يتلقون العلاج حاليًا بالمستشفى.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب مستقبل وطن سيد موسى حقوق الإنسان

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