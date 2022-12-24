تنسيقية الشباب تنعي عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله ، الإعلامى الشاب سيد موسى عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن ، والذى توفى إثر حادث أليم اليوم .



وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ، كما تتمنى تنسيقيقة شباب الأحزاب و السياسيين الشفاء العاجل لباقى المصابين.

النائب محمد تيسير مطر ينعي الإعلامى سيد موسى

هذا ونعى النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين عام حزب إرادة جيل، وفاة الإعلامي الشاب وعضو هيئة مكتب الأمين العام لحزب مستقبل وطن سيد موسى، إثر حادث أليم.

وقدم "مطر" خالص التعازي لأسرة الفقيد وإلى قيادات وأعضاء حزب "مستقبل وطن"، داعيًا الله أن يتغمده بواسـع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما تمنى "مطر" سرعة الشفاء للمصابين في الحادث، والذين يتلقون العلاج حاليًا بالمستشفى.