علمني حرفة.. شعار الدورات التدريبية لمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

اختتم مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ فعاليات الدورات التدريبية للرسم على الزجاج، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

تهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل.

وهذه التدريبات الحرفية تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل، كما يتم عرض منتجاتهم في المعارض التي تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

من جانبه، أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن مراكز التنمية الشبابية مستمرة في رفع مهارات الشباب وتعليمهم الحرف التي يمكن أن تدر دخلا لهم وتكون نواة لمشروع صغير.

دورات المراكز الشبابيه بشرم الشيخ

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