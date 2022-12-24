الزيت بـ28 والأرز 12 جنيها.. الزراعة: السلع متاحة لكافة شرائح المواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن التنمية الزراعية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بجانب توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، متابعًا أنه عند النظر إلى الأزمات المتكررة منذ عام 2020 وحتى الآن نجد أن (إتاحة المنتجات )غير موجودة في بعض الدول، حيث يتم وضع ضوابط في شراء أصناف معينة، مشيرًا إلى أن هذه الدول تعتبر دول عظمى من الناحية الاقتصادية، وهذا مايؤكد أن فكرة الإتاحة تمثل أهمية كبيرة.





وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” والمُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن الدولة المصرية بفضل المشروعات التي تم تنفيذها استطاعت توفير “الإتاحة” من خلال توفير البدائل للمواطن المصري وذلك عن طريق المنافذ والمبادرات وغيرها.



أسعار السلع



وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن اللحوم مطروحة بمتوسط سعر 150 جنيه (اللحوم البلدية)، مشيرًا إلى أنه يوجد تباين في المنتجات الموجودة لتلبية مختلف شرائح المجتمع، حيث يُطرح الأرز بـ 12 جنيه للكيلو، معقبًا: “يوجد مايكفي كل الشرائح المصرية”، سعرالزيت مابين الـ 28 والـ 30 جنيه.



وأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بزيادة عدد المنافذ، حيث وصل عددها لـ 243 منفذ ثابت بجانب 30 متنقل، مؤكدًا أن هذه المنافذ تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

