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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في تكساس بالولايات المتحدة | اعرف السبب

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

سمحت وزارة الطاقة الأمريكية، لمهندسي الطاقة في ولاية تكساس، بإهمال اللوائح البيئية لتعزيز الإنتاج في العاصفة الشتوية، كما أعلنت وكيلة وزارة البنية التحتية كاثلين هوجان حالة طوارئ .

وأدى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة والرياح القوية إلى تعطل جزء من قدرة التوليد و زيادات قياسية في استهلاك الكهرباء.

ووفقا لبيان الولاية: "أعلن بموجب هذا أن هناك حالة طوارئ في ولاية تكساس بسبب نقص الطاقة الكهربائية ونقص القدرة على توليدها وأسباب أخرى".

وبحسب الوزارة، أدى سوء الأحوال الجوية إلى حرمان تكساس من 16.7 ألف ميغاواط من الكهرباء، التي يتم توليدها باستخدام المحروقات والرياح والشمس.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بسبب حقيقة أن نظام الطاقة في تكساس معزول، ولا يمكن للدولة الاعتماد على إمدادات الكهرباء من الخارج.

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ويستمر الإذن بمضاعفة التوليد في مرافق التشغيل حتى يوم الأحد، حيث من المتوقع أن يتحسن الطقس ومن المتوقع أن تعود محطات الطاقة المتوقفة إلى العمل.

وفي ولاية تكساس، لا يزال حوالي 12 ألف منزل وشركة من بين 12.7 مليون مستهلك بدون كهرباء، وفقا لخدمة رصد الموارد عبر الإنترنت poweroutage.us.

تكساس وزارة الطاقة الأمريكية درجات الحرارة حالة طوارئ في ولاية تكساس نقص الطاقة الطقس

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