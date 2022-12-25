ميدو يكشف سر تصريح ممدوح عباس الشهير عن محمد صلاح

سخر أحمد حسام (ميدو) من التصريح الشهير لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بشأن رفضه التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي وقائد المنتخب الوطني.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" الزمالك كان يدار ليس بطريقة العزبة لأن العزبة نفسها كانت تدار بنظام أكثر مما يدار به نادي الزمالك وقتها".

وأشار إلى أن ممدوح عباس رفض صفقة صلاح دون الرجوع لنجوم الكرة وفضل التعاقد مع ثنائي المقاولون العرب محمود سمير وعلاء كمال بدون الرجوع لأحد من نجوم اللعبة.

وتابع:" محمود سمير وعلاء كمال في وجهة نظر ممدوح عباس أفضل من محمد صلاح الذي انطلق بعد ذلك للعالمية".

وأكد أنه تواصل مع الفريق القانوني لممدوح عباس للرد على كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف.