في الأسواق ومنافذ الزراعة.. كم يصل سعر كرتونة البيض اليوم؟

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا بالأسواق اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 ، وذلك بعد أن شهد انخفاضات متتالية ووصل سعر كرتونة البيض إلى 60 جنيها، إلا أن كرتونة البيض شهدت ارتفاعا مرة أخرى لتصل إلى 21 جنيها خلال أيام قليلة .

أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة



ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 78 ل 80 جنيهًا، أما سعر كرتونة البيض الأحمر فيتم طرحها بأسعار تتراوح من 80 لـ 82 جنيها .

وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30% ، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء على المواطنين

كما أنه يتم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.

أسعار البيض بالأسواق

سعر البيض الأحمر من 84 جنيها إلى 87 جنيها، والبيض الأبيض من 79 جنيها إلى 80 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي من 85 جنيها إلى 87 جنيها.

وأكد المهندس أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لـ منتجي الدواجن، أن سعر طبق البيض يكلف المربي 100 جنيه، ولكن يتم بيعه بأقل من سعره، فهو يباع بـ79 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن السبب فى ارتفاع أسعار البيض، يرجع لـ تكلفة التربية، وارتفاع أسعار الاعلاف، وأوضح أن المربيين يتركون المهنة بسبب الخسارة الكبيرة التى يتعرضون لها، والبيع بأقل من التكلفة.

ولفت إلى أن مدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير منذ شهر 7 الماضى و حتى الى،، وكشف أن طن الذرة ارتفع من 8000 لـ 15500 جنيه، وطن الصويا ارتفع من 11 ألفا لـ 40 ألف جنيه، وغير متوفر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة فى الأسعار، حلة عدم التصدي لـ التجار التى ترفع أسعار الأعلاف وتبيع العلف بأعلى من السعر الذى يحدد من قبل الحكومة.

ولفت إلى أن قطاع الدواجن كبير، والجميع فى مصر يستفيد من قطاع الدواجن، ولذلك نسعى لـ توفير المنتجات بأسعار منخفضة.