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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد توقف يومين.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

صرف مرتبات
صرف مرتبات

تعاود وزارة المالية اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ صرف مرتبات ديسمبر 2022 للعاملين بالدولة بالوزارات والهيئات المستقلة والتابعة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة ووحدات الاقتصادية والخدمية علي مستوي المحافظات والمناطق المعنية بالموازنة العامة للدولة.

وكانت وزارة المالية قد بدأت صرف مرتبات العاملين في الدولة الخميس الماضي، قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها عمليات صرف مرتبات ديسمبر 2022 مستمرة حتي 3 أيام أخري لتشمل كل الموظفين بأكثر من 58 وزارة وهيئة مستقل و تابعة من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة.

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وفقا للتقرير الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية، عمليات صرف مرتبات ديسمبر بدأت من الفترة 25 وتستمر حتي 28 من نفس الشهر من خلال التحويلات البنكية علي حسابات المرتبات للموظفين بالبنوك المصرية البالغ قوامها 38 بنكا.

تستمر في عمليات تبكير صرف المرتبات لتقليل الزحام علي الجهات الإدارية مراعاة لظروف فيروس كورونا ومنع انتشاره بالاضافة لتنفيذ تكليفات الدولة بتعزيز الخدمات البنكية المتطورة ونشر ثقافة الشمول المالي.

وتستهدف موازنة الدولة العامة للسنة المالي الجارية إنفاق 400 مليار جنيه علي مرتبات وتعويضات العاملين بالدولة بزيادة بلغت 37 مليار جنيه عن العام المالي السابق بغرض تمويل زيادات الحد الأدني للأجور وصرف البدلات والحوافز والمزايا النقدية المقررة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليل العبء علي أصحاب الدخول المنخفضة والموظفين بعد اندلاع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

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وتعمل الحكومة على تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع دائرة الإنفاق العام علي دعم الخدمات والبرامج الاجتماعية وبخاصة قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي لتقليل الفجوات بين الطبقات وتشجيع معدلات النمو نحو الانطلاق وجذب الاستثمار وتحسين مستوي معيشة المواطنين.

 

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