عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طفرة غير مسبوقة.. رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرًا حول المشروعات الإنشائية الكبرى

مشروعات جامعة القاهرة
مشروعات جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول جهود الجامعة في العمل على المشروعات الإنشائية الكبرى، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة والبنية التحتية وترميم المباني الأثرية والتاريخية.

وأشار التقرير، إلى أن جامعة القاهرة حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع المستشفيات ومنها تطوير وحدة الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط من التمويل الذاتي على مساحة 7 آلاف متر ، بعد أن كانت 700 مترا، إلى جانب رفع كفاءة مستشفى الباطنة بجامعة القاهرة، وإنشاء مستشفى أبو الريش للعيادات الخارجية (مستشفى أبو الريش الجديد) بالتعاون مع مؤسسة الجايكا- اليابان.

txt

رئيس جامعة القاهرة: اللغة العربية خلاقة وتمتلك قدرات التجدد ومواكبة تطور العلوم

txt

الخشت يطلق مبادرة جديدة لتوسع وحدة مكافحة العنف لتشمل الجميع وليس المرأة فقط

وأضاف التقرير، إلى أن الجامعة قامت بتطوير ورفع كفاء عدد كبير من المستشفيات ومن بينها تطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، وتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 50% بعد تشغيل المبنى الجنوبي، وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، بالاضافة إلى قرب افتتاح المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد (500 500) والتي تعد أكبر مستشفى متخصص في علاج الأورام بالشرق الأوسط، فضلًا عن قطع مرحلة كبيرة في مشروع أكبر مجمع طبي للأطفال، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100 % من التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية، إلى جانب الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني للعديد من وحداته وأقسامه ومستشفياته بتكلفة تصل إلى مليار وثلاثمائة مليون من التمويل الذاتي، وتم الانتهاء من التصميمات من الاستشاري الدولي لتطوير  باقي مستشفيات قصر العيني، سواء داخل حرم قصر العيني أم خارجه.

وأوضح التقرير، إلى أنه على مستوى المشروعات والإنشاءات الجديدة، قطعت الجامعة شوطًا كبيرًا في إنشاء جامعة القاهرة الدولية أول جامعة بنظام البرامج على مستوى العالم والذي من المقرر أن تكون جاهزة للدراسة اعتبارا من العام الجامعي 2023 - 2024، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء مسرح "دولت أبيض" بجامعة القاهرة بأحدث التقنيات العالمية مما يعد نقلة نوعية كبيرة في سعي الجامعة لتكون منارة لتخريج المواهب الفنية لمصر والعالم العربي.

وأكد التقرير ، على أن الجامعة قامت بتنفيذ أكبر مشروع لتطوير وترميم المباني التراثية والتاريخية والأثرية على رأسها مبني القبة وساعة الجامعة التاريخية ، وسور الجامعة وكلية الآداب والمكتبة التراثية وذلك تحت إشراف من كبار الأساتذة المتخصصين، إلى جانب رفع كفاءة الحرم الجامعي والمنشآت والبنية الأساسية للجامعة والكليات وفق المعايير الفنية والأثرية وترميمها والانتهاء من المرحلة الأولى، حيث ان التطوير له  3 مراحل.

وأضاف التقرير، أن عمليات التطوير شملت رفع كفاءة المدن الجامعية في أكبر عملية تطوير لها في تاريخ الجامعة، وتوسعة كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وإنشاء المدينة السكنية 425 عمارة (خمسة آلاف وحدة سكنية) في أكبر مشروع إسكان لجامعة القاهرة في تاريخها.

مشروعات جامعة القاهرة
مشروعات جامعة القاهرة
مشروعات جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة المستشفيات الجامعية الشرق الاوسط المشروعات الإنشائية محمد عثمان الخشت اللغة العربية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

ذروة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

خلال أيام.. 4 نجوم يرحلون عن الأهلي مجاناً

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: اللغة العربية خلاقة وتمتلك قدرات التجدد ومواكبة تطور العلوم

الخشت يطلق مبادرة جديدة لتوسع وحدة مكافحة العنف لتشمل الجميع وليس المرأة فقط

جامعة القاهرة تعقد حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.. ورئيسة الوحدة: نقدم هذا العام خدمة جديدة تسمى "منتدى المدينة"

حفل ختام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة الأحد المقبل

ورشة عمل لتأهيل الطلاب لسوق العمل في آداب القاهرة .. تفاصيل

وزير المالية: الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية

بعد توقف عامين.. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تبدأ الاحتفال بتخريج طلابها

الخشت يتابع ميدانيا الموقف التنفيذى للإنشاءات بمشروع جامعة القاهرة الدولية

ترشيحاتنا

بشرى للعاطلين عن العمل في 2023.. تعويض بطالة طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

لعشاق شاومي.. 6 تطبيقات مفيدة وحديثة لا غني عنها في هاتفك

لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد في برج البرلس بكفر الشيخ

من أجل الناتو.. السويد تسلم 3 مطلوبين إلى تركيا

مناسبة للموظفين| رينو أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه

سجل وصنع 12 هدفا.. تريزيجيه يواصل التألق في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلنت خطوبتها من طليق صديقتها.. شاهد أغرب إطلالات رهف الشامي على السوشيال ميديا

من 10 سنين.. علاقة رهف الشامي بخطيبها تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

تونشا شارما تتخلص من حياتها فى ظروف غامضة

بطلة مسلسل خالد يوسف.. رانيا التومي بفستان الزفاف مع زوجها

فيديو

لحظة سقوط مدرج الاتحاد خلال مباراة الأهلي.. ماذا حدث للجماهير| فيديوجراف

من 10 سنين.. علاقة رهف الشامي بخطيبها تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

اتقبض عليه في ساعات.. اعترافات صاحب فيديو كراتين الملايين "فيديوجراف"

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ