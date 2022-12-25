حقيقة تسبب كهربا في إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي| فيديو

أكد الكاتب الصحفي حمدي الحسيني نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أن أزمة الإصابات في النادي الأهلي تكمن في وجود أزمة في أرضية ملعب “التتش” بسبب طبيعة الأرضية التي تتطلب تحسينها.

وقال حمدي الحسيني، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد” عبر فضائية “صدى البلد”، أن إصابة أكرم توفيق بقطع جزئي في الرباط الصليبي، ليست بسبب وجود التحام مع كهربا، كما أدعى البعض.

يحتاج لمهاجم صريح

وتابع نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أنه على الأهلي تدعيم صفوفه في يناير، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج لمهاجم صريح؛ على غرار فلافيو.