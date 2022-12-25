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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجل أعمال صاحب توكيل شهير يتلاعب بالدفاتر للتهرب من سداد الضرائب.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة رجل أعمال صاحب توكيل شهير للأجهزة الكهربائية ومقاولات التكييف والتبريد، إلى الجنايات. 

وشهد مأمور فاحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة شمال القاهرة، بتهرب المتهم من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه من نشاطه (تجارة وتوريدات أجهزة كهربائية بصفته المسئولة عنها بأن قام ببيع ومقاولات التكييف والتبريد) دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك خلال الاطلاع على الإقرارات السنوية المقدمة منه بمأمورية الضرائب العامة على الدخل المختصة، وبمقارنتها بالإقرارات الشهرية المقدمة منه بمأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة، تبين وجود إخفاء في بعض التعاملات التي لم يقم المتهم بإدراجها بإقراراته المقدمة بتلك المأمورية بقيمة مضافة مقدارها خلال الفترة آنفة البيان، وانتهوا بأن المتهم يستحق عليه مبلغ 275966 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية.

 

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بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه (تجارة وتوريدات أجهزة كهربائية ومقاولات التكييف والتبريد) بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة.

وطلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق قبل المتهم، وأعقبه طلب رفع الدعوى الجنائية مرفق محضر إجراءات تضمن النتيجة النهائية بتهرب المتهم  من سداد القيمة المضافة المستحقة عليه بصفته المسئول عن المنشأة.

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