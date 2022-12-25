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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري.. سر لقاء رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف واحمد
رانيا يوسف واحمد الفيشاوى

نشر الفنان أحمد الفيشاوى، عدد من الصور مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء عقد جلسات عمل لتحضير لفيلم “ورد ريحان”. 
 

وعلق أحمد الفيشاوى على الصور: “أعمل على سيناريو فيلم ”ورد ريحان" والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف". 
 

وظهر أحمد الفيشاوى ورانيا يوسف فى بعض الصور وهما يحتفلان باعياد الكريسماس وظهرت رانيا يوسف معه مرتدية فستانها الاحمر النارى. 

أبطال مسلسل عالم تاني

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد "عالم تانى" بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش وعدد آخر من الفنانين، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.

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أخر أعمال رانيا يوسف

من ناحية اخرى، كانت آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية التي تم عرضها مسلسل "الآنسة فرح"، والذي شاركت فيه خلال هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل كلًا من: أسماء أبو زيد، أحمد مجدي، مريم الخشت، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، وتأليف: محمود عزت، وإخراج: بسنت الشافعي، ويتحدث المسلسل حول إستعداد فرح، لزواجها من شادي، ولكن سرعان ما تواجه سلسلة من المفاجآت تجبرها على التأقلم مع واقعها الجديد، وعرض من العمل ما يقرب من 5 اجزاء مكملة كل منهما للآخر.

رانيا يوسف واحمد الفيشاوى 
احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف Arts Entertainment

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