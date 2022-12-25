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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين يصور مسلسله الجديد مع نتفليكس

آسر ياسين
آسر ياسين

يبدأ الفنان آسر ياسين، تصوير مسلسل جديد من المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس، ويشاركه بطولته عدد من نجوم الفن.

المسلسل مكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، محمود حميدة وركين سعد، معالجة درامية وسيناريو محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

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كان آسر ياسين شارك مؤخرا في سلسلة "في الحب والحياة" التي عرضت عبر نتفليكس، وهي مكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة، تعكس منظور الحب في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تقع كل القصص في يوم واحد وهو عيد الحب، وذلك في 6 دول عربية مختلفة.

والفيلم الأول من السلسلة بعنوان "يوم الحداد الوطني في المكسيك"، من بطولة آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي، نورا شيشة، كتابة نورا الشيخ، وإخراج خيري بشارة.

آسر ياسين الفنان آسر ياسين محمود حميدة ركين سعد Arts Entertainment

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