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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صادمة.. التلفزيون الروسي الرسمي يوجه رسالة لـ أوروبا بمناسبة الكريسماس

روسيا وأوروبا
روسيا وأوروبا

وجه التلفزيون الرسمي الروسي رسالة إلى أوروبا بمناسبة الكريسماس وسط غزو موسكو المتعثر لأوكرانيا.

يأتي الفيديو، الذي نشرته قناة “روسيا اليوم”، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها العاشر مع احتفالات الكريسماس، حيث كافح جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيق أهداف جوهرية في أوكرانيا طوال الحرب، حيث أضعف دفاع أوكرانيا الحماسي المدعوم بمساعدة الغرب المكاسب العسكرية.

واحتشدت معظم دول أوروبا حول الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية، وقدمت مساعدات إنسانية وعسكرية إلى كييف، الأمر الذي أثار استياء بوتين.

كما أصدرت العديد من الدول الأوروبية عقوبات ضد الشركات الروسية، بما في ذلك النفط. ولطالما استُخدم النفط الروسي في جميع أنحاء أوروبا، ونُسبت هذه العقوبات إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في العديد من الدول الأوروبية.

وأبرزت “روسيا اليوم” ارتفاع تكلفة النفط في فيديو دعائي جديد، والذي يهدف إلى توضيح آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الأوروبيين.

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يبدأ الفيديو، الذي نقله فرانسيس سكار مراسل بي بي سي لأول مرة على تويتر، بعرض مشهد من عيد الميلاد 2021، حيث تلقت فتاة صغيرة هامستر أليفًا يرتدي ملابس الاحتفال بالكريسماس، بينما يلعب فيلم "سايلنت نايت" الكلاسيكي للعطلة في معرفتي.

وبعد عام واحد، شوهد والد الفتاة يصنع أداة غريبة للهامستر لتوليد الكهرباء للعائلة، على الأرجح لأن تكلفة الكهرباء والتدفئة لمنزلهم أصبحت باهظة الثمن بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ويولد الهامستر، الذي يركض على عجلة، الطاقة لإضاءة شجرة عيد الميلاد بينما تجلس الأسرة على أريكة، مرتدين المعاطف وغطاء للأذنين.

الكريسماس موسكو أوكرانيا النفط اوروبا بوتين روسيا

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