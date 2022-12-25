مفاجأة .. الأكل الحراق يعالج هذه الأمراض وينسف الكرش

إذا تعرضت المواد الغذائية الموجودة في الأطعمة الحارة لأجزاء من الجسم بدون براعم التذوق، فقد تسبب أحاسيس مماثلة لتلك التي تنتج في تجويف الفم، مثل الحرارة أو الألم أو الحرق، هذه الأحاسيس ناتجة عن المادة الكيميائية الفعالة المسؤولة عن التوابل.

مقارنة بالطعام الخفيف يقلل الفلفل الأحمر من تناول السعرات الحرارية بنسبة 75٪ ، علاوة على ذلك وجدت دراسة أجرتها جامعة بوردو أن المركبات الكيميائية في الفلفل تسمى الكابسيسينويد تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة والدهنية.

فوائد الاكل الحراق

1- تساعد على منع السمنة إن تناول الأطعمة المحتوية على الكابسيسين يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من عدد السعرات الحرارية والدهون التي يتم تناولها أثناء الوجبات. كما ثبت أن تناول الأطعمة المحتوية على الكابسيسين يزيد من استهلاك الطاقة وأكسدة الأنسجة الدهنية ، مما قد يمنع زيادة الوزن.

2.- قد يساعد في منع تطور السرطان وفقا لبحوث قبل السريرية ، الكابسيسين يقتل الخلايا السرطانية ويمنع نموها عن طريق التسبب في موتها.

3- يوفر الراحة لنزلات البرد لأن الكابسيسين في تجويف الفم والحلق يتسبب في تدفق السوائل في الجهاز التنفسي ، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قد يساعد أيضًا في تخفيف التنفس أثناء نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية والربو. بالإضافة إلى ذلك ، يسهل طرد البلغم عندما يصبح أكثر مرونة ونعومة.



4-تلطف آلام المعدة. قد تكون الأطعمة الغنية بالتوابل غير البديهية هي ما تحتاجه عندما تؤلم معدتك. يقول الباحثون إن الفلفل الحار والماريجوانا يتفاعلون مع نفس المستقبلات في المعدة لتهدئة القولون العصبي