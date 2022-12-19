مجربة ومضمونة .. 5 أطعمة حارقة للدهون اكتشفيها

5 أطعمة خضراء تعمل على حرق الدهون بسرعة فهي غنية بالفيتامينات الحيوية مثل فيتامين A و B و C و E ، بالإضافة إلى العديد من المعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم إليك أبرز تلك الأطعمة التي تمنحك الشعور بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن وهي كالتالي وفقا timesofindia

1-الفلفل

يمكن أن تساعد الفلفل الحار في إنقاص الوزن وتعزز حرق الدهون عن طريق زيادة معدل الأيض. يمكن أن يؤدي استهلاك الفلفل الحار إلى زيادة معدل الأيض بنسبة تصل إلى 23٪ لمدة 3 ساعات تقريبًا

2-الهيل

يساعد على تسريع عملية الأيض عن طريق رفع درجة حرارة الجسم. كواحد من أفضل الأجهزة الهضمية.

3-أوراق الكاري

تقلل هذه الأوراق من كمية الدهون المتراكمة في الجسم وتزيل السموم والدهون. كما أن أوراق الكاري تخفض مستويات الكوليسترول الضار. استهلك أوراق الكاري للبدء في تقليل الوزن الزائد.

4- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يسرع من فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي و يحارب السرطان وهو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة.

و مع الشاي الأخضر ، يصبح إنقاص الوزن عملية طبيعية لأنه يحتوي على مثبط معتدل للشهية يجعلك تتناول كميات أقل من الطعام