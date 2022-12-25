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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور عيني.. كهربا يتغزل في والدته احتفالا بعيد ميلادها

كهربا ووالدته
كهربا ووالدته

احتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بعيد ميلاد والدته، بنشر صورة تجمعه بها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وعلَّق نجم النادي الأهلي على الصورة: "اليوم هو عيد ميلاد أعظم امرأة في العالم، وأحن قلب، وحبي الأول وسندي في الحياة، وسبب قوتي، اليوم هو يوم ميلاد أمي، كل عام وأنتِ بخير يا نور عيني".

الأهلي يواجه سموحة اليوم في الدوري

ويلتقي النادي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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عيد ميلاد والدة كهربا محمود عبد المنعم كهربا النادي الأهلي الدوري الممتاز عيد ميلادها

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