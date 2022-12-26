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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تستهدف زيادة عدد المخترعين إلى 13 ألفا في 5 سنوات

السعودية تستهدف زيادة
السعودية تستهدف زيادة عدد المخترعين

رصدت المملكة العربية السعودية ميزانية قدرها مليار ريال أي نحو (267 مليون دولار)، لاستراتيجيتها الخاصة بالملكية الفكرية التي أطلقتها، وذلك على مدى 5 سنوات حتى 2028.

وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، فسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 12 مبادرة، تتضمن 54 مشروعاً تقوم بتنفيذها 37 جهة حكومية وخاصة، وفق ما أعلن سامي السديس، نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في "الهيئة السعودية للملكية الفكرية".

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وقال السديس في مقابلة مع "الشرق" على هامش مؤتمر صحافي في الرياض لإطلاق الاستراتيجية، الأحد: "عدد المخترعين في السعودية اليوم يناهز الألف مخترع، ونتطلع لأن نصل بهذا العدد إلى 13 ألفاً في 2028".

استراتيجية الملكية الفكرية، من المنتظر أن تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول العشر الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، صعوداً من المرتبة رقم 24 حالياً. 

الملكية الفكرية 

وقال “السديس”: "تشهد السعودية اليوم تقديم طلبات للحصول على حقوق الملكية الفكرية بواقع 95 علامة تجارية لكل مليون نسمة، وهدفنا هو أن يصل هذا الرقم إلى 200 علامة تجارية في غضون 5 سنوات".

كما أشار إلى أن الهيئة تتطلع للارتقاء بمكانة السعودية على مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مجال حماية الملكية الفكرية، من المرتبة 34 حالياً لتصبح ضمن قائمة الدول الـ20 الأولى في هذا المجال بحلول 2028.

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