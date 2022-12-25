عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ، والتى طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان فى الصحف والمواقع ، وكذلك عدم ظهورة بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الإجتماعي.

ذكرت الدعوي التى حملت حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية ،أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله ، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وأشارت الدعوى ، أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره فى بعض البرامج وايضٱ تصريحاته التى تساعد وسائل الإعلام فى انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو فى واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعٱ .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

أمطار رعدية وبرق.. الطقس السيئ يضرب عددا من محافظات الجمهورية

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ابن المطرب أحمد شيبة من موت محقق.. تفاصيل

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

ترشيحاتنا

ما نقص مال من صدقة.. عزة مصطفى: مستشفى 5737 يحتاج للتبرعات| فيديو

مراسل القاهرة الإخبارية: القرارات الغربية تجاه موسكو توقف عملية المفاوضات مع اوكرانيا

إجراء جديد من السعودية بشأن المنتجات الوطنية.. تفاصيل

قبل الكريسماس.. 3 طرق طبيعية فعالة للتخلص من جفاف البشرة نهائيا

بشرى سارة بشأن أسعار السلع في الأسواق يناير المقبل.. تفاصيل

افتتاح معرض للمضبوطات الأثرية بمتحف قصر الأمير محمد علي في المنيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربهن درة.. شاهد إطلالات النجمات احتفالا بالكريسماس

هل تزوجت منة شلبي من نجم شهير؟| التفاصيل الكاملة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكشري الأصفر؟ فوائد عديدة

رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل مع أحمد الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

بدلة رقص وشيشة.. لقطات مثيرة في حنة وزفاف ابنة عصام الحضري|فيديوجراف

كواليس تصادم أتوبيس جمصة المحمل بالطلاب وسيارة نقل

حققت مكاسب غير متوقعة.. حكاية البلوجر رهف وجوز صاحبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ