حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ، والتى طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان فى الصحف والمواقع ، وكذلك عدم ظهورة بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الإجتماعي.

ذكرت الدعوي التى حملت حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية ،أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله ، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وأشارت الدعوى ، أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره فى بعض البرامج وايضٱ تصريحاته التى تساعد وسائل الإعلام فى انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو فى واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعٱ .