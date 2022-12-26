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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا لاند كروزر في الإمارات موديل 2023 .. صور

سعر تويوتا لاند كروزر
سعر تويوتا لاند كروزر في الامارات موديل 2023

تقدم شركة تويوتا اليابانية العديد من الطرازات القوية داخل السوق الاماراتي، وعلى رأسها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام لاند كروزر موديل 2023، والتي تعد واحدة من ابرز اصدرات الصانع الياباني، حيث تحمل العديد من التجهيزات الفنية والتقنية المميزة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 في الامارات

تويوتا لاند كروزر موديل 2023 

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023

 

تعتمد السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 271 حصانا، وعزم دوران 385 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي.

تويوتا لاند كروزر موديل 2023 

كما تتمتع السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بمحرك اخر سعة 35000 سي سي، مكون من 6 اسطوانات ايضا، ولكنه يتمكن من انتاج قوة قدرها 409 حصانا، و 650 نيوتن/متر من العزم الدوران.

تويوتا لاند كروزر موديل 2023 

وحصلت السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 على العديد من التجهيزات تتضمن، حساسات خلفية وامامية وكاميرا 360 درجة، و نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء اوتوماتيكي مع توزيع خلفي، وبلوتوث، والتحكم في السرعة، بالاضافة إلى حساسات مطر، وخاصية تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

تويوتا لاند كروزر موديل 2023 

وتضم السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 نظام كشف حركة مجسم، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، فرامل يد أوتوماتيكيه، و كاشف التصادم، مع منظومة الوسائد الهوائية، ومحدد سرعة بالاضافة إلى حزمة من المكابح عالية الاداء.


اسعار السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 في الامارات

 

الفئة 4.0L EXR تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بقيمة قدرها 229.900 درهم.
الفئة 4.0L GXR تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بقيمة قدرها 259.900 درهم.
الفئة 4.0L VXR تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بقيمة قدرها 292.900 درهم.
الفئة 3.5T EXR تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بقيمة قدرها 297.900 درهم.
الفئة 3.5T GXR تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بقيمة قدرها 319.900 درهم.
الفئة 3.5T VXR تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بقيمة قدرها 357.900 درهم
الفئة 3.5T GR-Sport تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بقيمة قدرها 397.900 درهم

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