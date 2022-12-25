وفد الأهلي يطمئن على حالة مشجع نادي الاتحاد السكندري

حرص وفد النادي الأهلي الذي ضم كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي عضو مجلس الإدارة، اليوم، على زيارة مشجع نادي الاتحاد السكندري الذي أصيب في مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، بعد إجرائه عملية جراحية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

استقبل وفد الأهلي محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، الذى حرص على توجيه الشكر إلى النادي الأهلي وجماهيره.

وكان وفد من النادي الأهلي ضم كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، ومحمد شوقي عضو مجلس الإدارة، قد حرص أمس على مصاحبة المصابين من جماهير نادي الاتحاد السكندري في مباراة السوبر لكرة السلة إلى المستشفى، لتلقي الرعاية وتقديم الدعم اللازم.