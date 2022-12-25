الحكومة: توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع بكامل طاقتها

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفى تعمل على الإفراج عن البضائع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ، مع برنامج “على مسئوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الحكومة تعمل على مواجهة مواجهة التضخم بشكل سريع وتوفير ما يلزم لاستمرار عمل المصانع من المواد الخام.

سلاسل التوريد

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المصانع لن تشهد ارتباك فى سلاسل التوريد، والحكومة تهدف أن تعمل المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة أطلعت القطاع الخاص على خططها لتوفير مستلزمات الصناعة وبالتالى يمكن للقطاع الخاص التخطيط للمستقبل وعمل المصانع بطاقة كاملة.