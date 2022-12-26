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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شريف الدسوقي: لم أقصد الاساءه إلى مسرح مصر| خاص

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي

أكد الفنان شريف الدسوقي، إنه لم يقصد الاساءه لمسرح مصر، وذلك بعد تداول تصريحاته الاخيرة التي انتقد بها الفنان أشرف عبد الباقي.

قال شريف الدسوقي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ لم أقصد الاساءه لمسرح مصر، كل ما عنيته وقصدته أن مسرح مصر يقدم نوع مختلف من المسرح وهو مسرح “الاسكتشات”.

ياما في الجراب يا حاوي.. شريف الدسوقي يظهر بطرف صناعي بعد بتر قدميه

بحضور الجمهور.. بدء الموسم الثاني من ياما في الجراب يا حاوي

كما عبّر شريف، عن سعادته بالعمل مع الفنان يحيي الفخراني، في مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” وأشاد بدور كايرو شو في احياء الحركة المسرحية من جديد.

وظهر الفنان شريف الدسوقي في كواليس مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، ويتحرك بشكل طبيعي بعد تركيب طرف صناعي له عقب بتر قدميه.

 

احتفل صناع مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" ببدء عرض الموسم الثاني من المسرحية، بمسرح كايرو شو.

وقامت ادارة المسرح بدعوة الجمهور وتقديم حفل عازف لهم كما قام "بابا نويل" بتوجيه اسأله للحضور وتقديم هدايا لهم.

 

" ياما في الجراب ياحاوي" بطولة النجوم محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم وناصر سيف ولبنى ونس وهي من تأليف بيرم التونسي وألحان محمود الشريف وإخراج مجدي الهواري وتلقى نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً للعام الثاني على التوالي.

شريف الدسوقى الفنان شريف الدسوقي مسرح مصر اشرف عبد الباقي الفنان اشرف عبد الباقى ياما في الجراب يا حاوي

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