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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة| فاكهة خارقة تزيد خصوبة الرجال وتحارب الصلع.. ونوع خارق من المكملات الغذائية يساعد على محاربة الكوليسترول

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

نوع خارق من المكملات الغذائية يساعد على فتح الشرايين ومحاربة الكوليسترول

يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم عامل خطر للإصابة بأمراض تهدد الحياة ويمكن لمكمل غذائي واحد أن يساعد على  خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل خطيرقبل أن يستقر داخل الشرايين ، مما يضيق مجرى الدم

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة هما عنصران أساسيان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، فهل يمكن أن تساعد المكملات الغذائية أيضًا؟

فوائد صحية عديدة لتناول الموز أبرزها  تحسين الخصوبة والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، إضافة إلى أن الموز غني بالفيتامينات (مثل فيتامين د ، ب 6 ، ب 12) والمعادن إليك  وفقا لموقع boldsky. بعض الفوائد المذهلة للموز للرجال.

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول  الأطعمة الغنية بالتوابل علامة على التغيرات الهرمونية أو الإجهاد المزمن أو الحمل أو اضطرابات الأكل. من المعروف أن الكابسيسين ، وهو المركب النشط الأساسي في أنواع مختلفة من الفلفل الحار والمكون الرئيسي للأطعمة الغنية بالتوابل ، هو سبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام إليك أبرز أسباب زيادة الرغبة لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل وفقا لموقع بولد سكاي الهندي 

ممارسة الرياضة نظام غذائى صحى خفض مستويات الكوليسترول

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