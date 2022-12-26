بسبب الطقس السيء.. غرق شوارع مدينة 6 أكتوبر بمياه الأمطار|صور

أدى هطول الأمطار ليلة أمس بشكل متواصل، إلي تراكم المياة في منطقة دريم بمدينة ٦ أكتوبر للحد الذي تسبب في غرق الشوارع وحالة من الشلل المروري.
يذكر أن حالة من الطقس السيء تضرب البلاد من انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار منذ ساعات الصباح الباكر ليلة أمس.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم ، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، بالاضافة الي حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وأفاد خبراء هيئة الارصاد الجوية ، أن درجات حرارة الطقس اليوم ستكون بالقاهرة و الوجه البحري 20 درجة للكبري و 13 درجة للصغري ، و السواحل الشمالية 20 للكبري و 15 للصغري ، اما جنوب سيناء 23 للكبري و الصغري 16 ، و شمال الصعيد 21 للكبري و 10 للصغري ، و جنوب الصعيد 22 للكبري و 12 للصغري.