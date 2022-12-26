بسبب الطقس السيء.. غرق شوارع مدينة 6 أكتوبر بمياه الأمطار|صور

أدى هطول الأمطار ليلة أمس بشكل متواصل، إلي تراكم المياة في منطقة دريم بمدينة ٦ أكتوبر للحد الذي تسبب في غرق الشوارع وحالة من الشلل المروري.

يذكر أن حالة من الطقس السيء تضرب البلاد من انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار منذ ساعات الصباح الباكر ليلة أمس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم ، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، بالاضافة الي حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأفاد خبراء هيئة الارصاد الجوية ، أن درجات حرارة الطقس اليوم ستكون بالقاهرة و الوجه البحري 20 درجة للكبري و 13 درجة للصغري ، و السواحل الشمالية 20 للكبري و 15 للصغري ، اما جنوب سيناء 23 للكبري و الصغري 16 ، و شمال الصعيد 21 للكبري و 10 للصغري ، و جنوب الصعيد 22 للكبري و 12 للصغري.

2E996590-DC91-4730-9A72-22A9AE6BE6B2

75F79BC5-2DBC-4ED2-8C9D-AC3B74CA8231

7FA42C56-A0EE-491B-9BF0-3F3563B12089

13059122-8EE3-40FC-8278-E5AA0C1CC958

B6ABF290-388E-4D64-B95A-E6C8E2D80036

53340153-7727-4510-A0F3-6E1B8EB86BAC

DC110D03-6785-44B5-8A0D-656FDB445730

049E0870-4276-4D14-AFEA-10202BDEEDE6

9B024AAF-D5ED-4405-8AB7-EB7B3BF146D6

A103BB65-2AA3-4C23-AFB0-2716FFF0E77D