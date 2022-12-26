قوانص الفراخ.. طعام البشوات وسعرها مش غالي وفوائدها لا حصر لها

تعد قوانص الدجاج من الأطعمة المفيدة والتي بستغنى عنها الكثير من الناس وقالت للدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها بالفيسبوك إن القوانص جميلة وليها طريقة تنظيف وفوائدها تحفة.

القوانص :

قبل ذكر الفوائد يجب التنويه على أنه من الضروري قبل طهي القوانص القيام بتنظيفها وإزالة الدهون منها وإزالة الغشاء الأصفر المبطن لها من الداخل وغسلها بالملح والليمون جيداً ثم القيام بنقعها لمدة 30 دقيقة في ماء مضاف إليه الخل والليمون والملح لأنها تعمل كمعدة الجسم سيكون بها رائحة العلف وهتبان في الطبخ.



بعض الأكلات المصرية المشهورة بالقوانص...

قوانص طاجن بالفرن

قوانص محمرة في الدقيق

قوانص كسبرية

قوانص مع الكبدة حواوشي

كبدة مع القوانص صوص حارة

طاجن شعرية بالمستكة مع القوانص

قوانص مشوية

قوانص مفرومة مع اللحم ومعمولة طرب مشوي

ارز شرقي بالقوانص والمكسرات والزبيب

قوانص مع الباربيكيو صوص

الأرز المبهر بالكبد والقوانص

طاجن البطاطس بالقوانص.