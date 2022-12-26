السيسي : لو وفرنا 10% من دخل القناة خلال 43 سنة لكان لدينا 50 مليار دولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجميع يجب أن يتكاتف من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، وأن الدكتور مصطفى مدبولى عندما كان وزير لـ الإسكان و"عرض عليا حجم الأموال الموجودة بالصندوق، كانت 750 مليون جنيه، و اليوم وصل لـ نصف تريليون جنيه"، وانفعل الرئيس" واللى يقولي ادينى الفلوس دي، يبقى ده اللى خرب البلد ".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، أن مفيش حاجة اسمها اديني.

وأوضح أنه يجب أن يتم العمل فى جميع القطاعات من أجل أن تدعم، وأنه فى حالة طلب تدعيم قناة السويس، تم الحديث عن العوائد.

وكشف أن قناة السويس جمعت من عام 75 أى من 44 سنة حتى اليوم، 200 مليار دولار، " لو حد جاب 10% وتم وضعهم فى صندوق، لكان هذا له رد إيجابي".

وأضاف: لو وفرنا 10% من دخل القناة خلال 43 سنة لكان لدينا 50 مليار دولار الآن.



