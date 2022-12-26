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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب تنعى اللواء مصطفى كامل: صاحب سجل وطني حافل بالإنجازات

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

نعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في بداية اجتماعها اليوم، اللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد السابق ومدير الكلية الحربية سابقا ورئيس لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ.

 

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  ننعى رجلا من رجال القوات المسلحة،  وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيد، برلماني مشهود له بالإخلاص لوطنه ولعمله ولطلابه، وظل يخدم وطنه لآخر لحظة في حياته، مؤكدا أن اللواء مصطفي كامل صاحب سجل وطني حافل بالإنجازات.

 

داعيا المولي عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته،  ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

جاء ذلك أثناء نظر لجنة النقل والمواصلات نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۵۹۷) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲٤ بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصديروالاستيراد المجرى ، و التى وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرض اصلى وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيل والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد ۱۳۵۰ عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في ١٢ ديسمبر ۲۰۱۹ .

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق ابطال حرب أكتوبر المجيد النائب علاء عابد

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