القومي للتغذية: الفول النابت من ألذ الوجبات وشوربته مثالية

نشر المعهد القومي للتغذية معلومات هامة عن فوائد «الفول النابت » وذلك في إطار دوره في نشر كل مايخص الوجبات الغذائية ومحتوياتها من الفيتامينات والمعادن والبروتينات .

وقال المعهد القومي للتغذية إن الفول النابت من أهم الأطعمة المصرية الشهيرة التي لها العديد من الفوائد الصحية ،حيث أنها تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على البروتين.

وأوضح المعهد القومي للتغذية يعتبر الفول النابت من بين أصح وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها، ويساعد وجود البروتين والمعادن في الفول على تقوية جهاز المناعة في الجسم .

وأضاف المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي له أن شوربة الفول النابت تعد وجبة مثالية للحصول على بروتين نباتى قليل الدهون وسهل الهضم، كما تحتوى على الحديد، وتساعد إضافة عصير الليمون إلى شوربة الفول النابت على امتصاص الحديد .

وأكد المعهد القومي للتغذية أن الفول النابت يحتوي على الألياف الطبيعية الصحية التى تنظم مستوى السكر والدهون بالدم ، وتساعد على الشعور بالشبع.

وأشار إلى أن الفول من البقول الغنية بالبروتين وتزيد القيمة الغذائية للفول من خلال عملية التنبيت، حيث يحتوى الفول المنبت على نسبة اعلى من البروتين من الفول المدمس، كما أنه أسهل فى الهضم حيث يتخلص الفول من المواد المسببة للانتفاخ أثناء التنبيت.



الحقائق الغذائية عن الفول النابت

كل (١٠٠ جرام) من الفول النابت يحتوى على:

- السعرات الحرارية = ١١٠ سعرات حرارية.

- الكربوهيدرات = ١٨ جراما.

- البروتين = ٨ جرامات.

- الدهون = ٢ جرام.

- الحديد = ٢ ملجم

وقال المعهد القومي للتغذية : إن الفول النابت يعد من الأكلات الاقتصادية الموفرة حيث لا يحتاج لمكوّنات مكلفةً، لذا فهومناسب لذوي الدخل المحدود.