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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

زلزال الهواتف الذكية القادم.. كل التفاصيل عن OnePlus 11

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 11

كشفت تسريبات جديدة عن موعد إطلاق هاتف OnePlus 11 الرائد من شركة وان بلس الصينية، والمتوقع أن يحدث ضجة كبيرة في الأسواق العالمية، حيث سيتنافس الهاتف مع هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S23 ، وكذلك هواتف شاومي Xiaomi 13 . 

 

ومن المتوقع بشكل كبير أن هاتف OnePlus 11 القادم سيحقق مبيعات هائلة كما قد قد يتفوق على سابقه، حيث تخلت وان بلس هذا العام عن إطلاق سلسلة هواتفها المعتادة، وبدلا من ذلك قررت إطلاق هاتف وحيد فقط ليضم كل المواصفات القياسية. 

 

وبحسب موقع GSMArena هاتف OnePlus 11 سيتم إطلاقه في الصين في حدث كبير يوم 4 يناير القادم، ومن المقرر أن يصل للأسواق العالمية في 7 فبراير القادم، حيث سيرافق إطلاق الهاتف لإعلان عن سماعات OnePlus Buds Pro 2 و TWS . 

 

 وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعد أفضل معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X RAM ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 4.0 بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت. 

 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus 11 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع واجهة المستخدم للسوفت وير  ColorOS 13 ، مع نظام التشغيل Android 13. 

 

وسيقدم هاتف وان OnePlus 11 كاميرا أساسية 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة قصيرة عريضة للغاية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية دقة 32 ميجابكسل قادرة على التقاط صور 2x ، مع كاميرا سيلفي دقة 32 ميجابكسل.

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