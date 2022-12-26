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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تقترب الحرب من نهايتها؟.. أوكرانيا تعلن عقد قمة للسلام

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم، عن سعي بلاده لعقد قمة سلام في شهر فبراير من العام المقبل، برعاية من الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات إلى وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "الأمم المتحدة يمكن أن تكون أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة، هذا حقًا يتعلق بجلب الجميع على متن الطائرة."

وردا على سؤال حول ما إذا كانوا سيدعون روسيا لحضور القمة، قال: "إن ذلك البلد يحتاج أولاً إلى أن يحاكم على جرائم الحرب في محكمة دولية قبل دعوته".

وحول دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال: "لقد أثبت نفسه كوسيط فعال ومفاوض كفء، والأهم من ذلك أنه رجل مبدأ ونزاهة. لذلك نرحب بمشاركته النشطة ".

وقلل وزير الخارجية مرة أخرى من أهمية تصريحات السلطات الروسية بأنها مستعدة للمفاوضات.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "إنهم يقولون بانتظام إنهم مستعدون للمفاوضات، وهذا غير صحيح، لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت العكس".

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