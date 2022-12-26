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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجهز بكافة الاحتياجات.. المهن التمثيلية تكشف تفاصيل جديدة عن دار المسنين

الدكتور أشرف ذكي،
الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه وصل إليهم معاناة عدد كبير من رموز الفن المصري، ممن علمونا الفن، مشيرا إلى أنه كان هناك مكان لا يليق بهم، وتوصلوا مع وزارتي الثقافة والتضامن، فجاءت من هنا فكرة دار المسنين.

 

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، تبرع بالمبلغ لبناء الدار.

 

وتابع أشرف زكي أنه سيتم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور غدا لجهوده الكبيرة التي بذلها من أجل النقابة، مؤكدا أن الدار ستكون من 3 أدوار تحتوي على 40 غرفة، ومجهزة بكافة الاحتياجات، مع وجود عيادات ومكتبة ثقافية.

 

 سيكون للخدمة المجتمعية

وأشار أشرف زكي إلى أن هناك جزء من الدار سيكون للخدمة المجتمعية، وجزء منها للفنانين.

نقيب المهن التمثيلية الفن دار المسنين حاكم الشارقة سلطان القاسمي

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