علاوة سنوية وإلغاء استمارة 6.. 10 مفاجآت للموظفين بـ قانون العمل الجديد 

قانون العمل الجديد.. أحد أبرز التشريعات التى تعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية ، فضلا عن إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

وكانت قد بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأنه عقب حسم مجلس الشيوخ الموافقة النهائية عليه، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مع إرجاء البت فى المادة الرابعة، وذلك خلال اجتماعها أمس بمقر اللجنة.

ومنح مشروع قانون العمل الجديد العمال والموظفين، مزايا عديدة تضمن لهم حقوقهم وتعينهم على مواجهة أعباء الحياة، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

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6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.