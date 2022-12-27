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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير: كهربا يتلقى صدمة جديدة من فيفا.. شاهد

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صدمة جديدة لكهربا من فيفا".

ولم يكشف شوبير أي تفاصيل، ليثير الجدل بتغريدة غامضة على موقع “تويتر”.

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مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

وكان خبير لوائح رفض ذكر اسمه، أكد لموقع صدى البلد، أن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين.

استطرد: كهربا طالما أنه لم يدفع الغرامة المالية لصالح نادي الزمالك لن يلعب حتى لو انتهت فترة الإيقاف الصادرة من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاس لمدة 6 شهور".

وعن مقترح سداد كهربا جزء من الغرامة وتحديد مواعيد سداد باقى الأقساط بضمان النادي الأهلي قال : ذلك الأمر تقديرى للفيفا إما أن  يوافق وإما أن يرفض المهم موافقة الزمالك شرط أساسي لقبول مقترح تقسيط الغرامة المالية وبدونه الفيفا سوف يرفض ذلك الطرح من جانب كهربا ومحاميه.

كهربا فيفا الأهلى النادي الأهلي الإعلامي أحمد شوبير احمد شوبير

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