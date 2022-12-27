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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحملات التموينية توجه ضربات متلاحقة لمحتكرى الأرز بالبحيرة

ارز
ارز

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالإشتراك مع مباحث التموين بعمل حملة تموينية بمركز ومدينة الدلنجات أسفرت عن ضبط 80 طن أرز شعير داخل مخزن قام صاحبهم بحجبهم عن التداول لبيعهم في السواق السوداء، و تم نقل الكمية المضبوطة والتحفظ عليهم في مضرب الأرز بدمنهور.

حملات تمونية مكثفة بالبحيرة 

وتشكلت حملة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيره ومباحث التموين  و مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإداره العامه للتجارة الداخلية ومأموري الضبط القضائي وقوه من مباحث التموين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها سرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم وتشدد على الإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك  في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز و انتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظة البحيرة التموين السوق السوداء الحملات الرقابية وكيل وزارة التموين إتخاذ الإجراءات القانونية مديرية التموين والتجارة الداخلية أرز شعير القضاء على السوق السوداء

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