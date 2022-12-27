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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدعو مارسيل كولر لـ اجتماع عاجل.. ما السبب ؟

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على ملف الكرة، اجتماعا خلال الساعات القادمة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك لحسم عدد من الملفات.


وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر في الأهلي: اجتماع بين كولر والخطيب في الوقت الجاري داخل الجزيرة لمناقشة ملف الصفقات وأسباب تراجع نتائج الفريق"


يخوض فريق الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة في الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23، على استاد القاهرة الدولي.


وتعادل الأهلي في المباراة الماضية أمام سموحة، سلبيًا، خلال فعاليات الأسبوع الماضي في الدوري.

 

 

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الأهلى أحمد حسن محمود الخطيب اجتماع عاجل سيراميكا كليوباتر السويسري مارسيل كولر

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