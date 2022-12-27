بيراميدز يفوز على الاتحاد 3-0 ويقفز للمربع الذهبي

اكتسح بيراميدز نظيره الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين ،على ملعب ستاد الدفاع الجوى “30 يوينو” في إطار الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

بهذه النتيجة يقفز بيراميدز الي المربع الذهبي برصيد 20 نقطة وتراجع الاتحاد السكندري الي المركز الخامس برصيد 18 نقطة

افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 47 عن طريق المهدي سليمان بالخطأ في مرماه من كرة مباغته بعد تسديدة ضعيفه من رمضان و امسك بها وسقطت من يده بطريقه غريبة وسكنت شباكه.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فخري لاكاي.

وسجل محمد صالح لاعب الاتحاد السكندري الهدف الثالث لصالح بيراميدز بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل

وأهدر بيراميدز ركلة جزاء فى الدقيقة 39 عن طريق رمضان صبحي .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - محمد صادق - هشام محمد - محمود دونجا - كريم حافظ - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - إبراهيم عادل.