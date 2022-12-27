نشيلها على راسنا.. صحة البحيرة عن حالة الحاجة حمدية: هنعالجها على نفقة الدولة

قال الدكتور هاني حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، تعقيبا على استجابتهم للحاجة حمدية شحاتة بإجراء الفحوصات الطبية عليها : محتاجين الاعلام الهادف ونسلط الضوء على نماذج مكافحة وبتسعى على رزقها وده دورنا ودور مؤسسات الدولة " .

وأوضح الدكتور هاني حميدة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " : " ست زي الست حمدية نشيلها فوق العين والراس وأي حاجة محتاجها نقدمهلها وكان فيه كونسلتو و طبي شافها من تخصصات مختلفة وعمل تحاليل وكشف طبي وكان فيه عندها تليف في الكبد " .

وأشار ، إلى أن الحاجة حمدية كانت تعاني من تليف في الكبد من فترة وطويله ، وعانت من تأخر العلاج وتضخم الكبد ، والطحال .

ونوه أنه سيتم توفير العلاج لها ولزوجها الحاج أحمد على نفقة الدولة ، والمتابعة الدورية والمستمرة ، وكلهم مستعدين في مستشفى كفر الدوار العام .