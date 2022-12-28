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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات iPhone 12 Pro فى الإمارات

iphone 12 pro
iphone 12 pro

استطاع  جوال آيفون 12 برو أن يحل المعادلة الصعبة فى جوالات آبل الشهيرة، حيث يقدم  الحجم الذكي المناسب لكف اليد مع كل المواصفات التى قد تأتى مع جوال رائد ضخم، وبالطبع بسعر أقل.

تستطيع شراء جوال iPhone 12 Pro سعة 128 جيجابايت مقابل 2800 درهم إماراتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3200 درهم، وسعة 512 جيجابايت سعره 3600 درهم.

يأتى جوال iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، بتقنية عرض HDR10 و Dolby Vision، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

جوال iPhone 12 Pro

يعمل جوال iPhone 12 Pro بمعالج قوى Apple A14 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت.

يطرح جوال iPhone 12 Pro لمحبي التصوير كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.0، والثالثة telephoto دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

جوال iPhone 12 Pro

يمتلك جوال iPhone 12 Pro بلوتوث 5.3، والإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك اقتناء جوال iPhone 12 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، والأزرق.

جوال iPhone 12 Pro آبل iPhone آيفون Apple

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