رئيس المكسيك يحذّر شعبه من هدايا عصابات المخدرات .. ما السبب؟

دعا رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مواطنيه إلى عدم السماح لعصابات تجارة المخدرات بخداعهم وهم يوزعون الألعاب وهدايا عيد الميلاد في إحدى المدن الكبيرة.

ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، جاءت هذه التحذيرات وسط تحقيق فتحته السلطات بعد أن أظهرت لقطات فيديو نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مجرمين مزعومين في شاحنات مزينة وهم يوزعون الألعاب على الأطفال في غوادالاخارا.

وخلال مؤتمر صحفي، توجّه أوبرادور إلى المواطنين قائلاً: "لا تدعوهم يتلاعبون بكم، حتى لو أعطوكم الطعام.. هم لا يفعلون ذلك بحسن نية بل لاستخدامكم كدروع".

وأشار إلى أن هدف أفراد العصابات هو تشجيع الناس على تنبيههم "في حال تم ضبط كوكايين على سبيل المثال، بحيث يهرع السكان لحماية المهربين".

أعنف العصابات

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه يعتقد أن موزعي الهدايا ينتمون الى عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن كارتيل" التي تعد من أعنف العصابات في بلد يعاني من انتشار الجرائم المرتبطة بالمخدرات.